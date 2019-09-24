Тегеран, , 19:11 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter заявил, что, требуя новый более выгодный для себя договор-аналог СВПД, Вашингтон нарушает право международных договоров. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Политик привел в пример продажу дома, когда заключается договор купли-продажи между продавцом и покупателем. По словам министра, невозможно вообразить ситуацию, когда спустя год после продажи здания одной компании приходит новый владелец фирмы, говорит о том, что ему дали мало денег, и просит заключить новый договор на более выгодных для себя условиях. Дипломат заявил, что идентичная ситуация происходит сейчас с СВПД, и ни одна страна на месте Ирана не согласится пойти на уступки США.

Мохаммад Дажвад Зариф напомнил о незаконном выходе США из НАФТА, АСЕАН и Парижского соглашения. Он осудил США, которые, наряду с Израилем, ведут свою политику, не считаясь с нормами международного права.