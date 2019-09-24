Тегеран, , 17:37 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что стабильность в Персидском заливе гарантирует безопасность важнейших нефтяных торговых маршрутов, поэтому Иран не позволит США и их союзникам осуществлять в нем какие-либо авантюры. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик раскритиковал последние шаги Вашингтона по созданию антииранской коалиции морских держав. По словам Али Лариджани, США стараются убедить своих союзников в том, что именно Иран стоит за атаками на нефтяные танкеры в Оманском заливе в мае и июне, однако у них нет никаких доказательств. В связи с этим, достаточно мало стран присоединяются к инициативе Белого дома. Парламентарий отметил, что именно Израиль и США стоят за недавней эскалацией напряженности в регионе, подчеркнув при этом постоянное нарушение Вашингтоном международных договоров.

Али Лариджани заявил, что безопасность в Персидском заливе обеспечивается вооруженными силами Ирана, которые сильны как никогда. Они обладают высоким авторитетом среди региональных держав, и они не позволят третьим странам осуществлять свои экспансионистские намерения.

Раннее появилась информация о том, что Вашингтон собирает коалицию морских держав для обеспечения безопасности торговых путей в Персидском заливе. Помимо США в нее вошли Великобритания, Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.