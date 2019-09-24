Тегеран, , 18:33 — REGNUM Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана адмирал Али Фадави заявил, что после того, как даже США признались в том, что не могут противостоять оборонительным возможностям Ирана, Исламская республика не обращает внимания на угрозы со стороны региональных держав. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Фадави выразил надежду на то, что страны региона отметят «терпеливое отношение» Ирана к враждебной политике Вашингтона по отношению ко всему исламскому миру. Генерал подчеркнул, что Иран всегда желал единства мусульманских стран, однако не все региональные игроки эти стремления поддерживали. Так, некоторые страны Персидского залива до сих пор угрожают Исламской республике, однако руководство Ирана продолжает данные угрозы игнорировать.

Военачальник заявил, что Иран готов «протянуть руку дружбы» всем странам Ближнего Востока, потому что религиозные враги делают все, чтобы не допустить объединения Исламского мира. Он отметил, что Иран желает с этим как можно скорее покончить.