24 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Эрдоган стал лишать Трампа возможностей для маневрирования на сирийском направлении, оставляя для него два варианта действий: либо вывод войск из Сирии, либо открытая поддержка сирийских курдов. У США тоже есть проект по более активному вовлечению Турции в сирийские события.

Станислав Тарасов, , 18:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У него запланирован ряд двухсторонних встреч с главами некоторых государств, но главное — встреча и переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Турецкие дипломаты усиленно работали над этим сюжетом. Было запланировано и, похоже, была достигнута договоренность о том, что Трамп посетит в качестве почётного гостя ужин, организованный Турецко-американским деловым советом (TAIK) в нью-йоркском ресторане Cipriani, чему Анкара придавала особое и даже знаковое значение, подчеркивающее, что между Эрдоганом и Трампом «продолжает сохраняться достигнутый на саммите G-20 в Японии 29 июня 2019 года уровень доверительных отношений».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Тогда в первую очередь речь шла в закупках Турцией российских систем С-400. Трамп признал, что во время президентства Барака Обамы Турции было несколько раз отказано в покупке ракет комплексов Patriot. По его словам, «с Эрдоганом повели себя очень нечестно, в результате чего турецкий президент обратился к России». Базовый посыл, что «Трамп — отдельно, а конгресс, который грозится различными санкциями, — отдельно» тщательно отрабатывался турецкой дипломатией. При этом Эрдоган заявлял, что «США не введут санкции в отношении Анкары», и что Трамп это ему «сказал лично».

Действительно, Трамп не был замечен в резких выпадах против Эрдогана. Более того, как пишет турецкое издание En Son Haber, в конце 2018 года он во время телефонного разговора с Эрдоганом доверительно сообщил о выводе американских войск из Сирии и обозначил направление «более тесной координации по Сирии, где Турции была обещана поддержка, чтобы «не допустить возникновения вакуума власти, способного навредить процессу ухода США из Сирии». Конечно, в определенной степени выстраиванию отношений с Трампом способствовало и то, что Эрдоган выполнил его личную просьбу и освободил пастора Эндрю Крейга Брансона, задержанного 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве Фетхуллаху Гюлену, после чего Трамп стал называть Эрдогана «личным другом». В этой связи в турецких СМИ появились сообщения о готовящемся визите Трампа в Стамбул.

И вот сейчас по прибытии в Нью-Йорк Эрдоган вдруг выясняет, что встреча с Трампом в ресторане Cipriani не состоится, поскольку президент США отправился в турне по стране для сбора средств для выборов в США в 2020 году.

Контакт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эрдоган пошел на беспрецедентный шаг: связался с Трампом по телефону. Как сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу администрации Реджепа Эрдогана, во время разговора «стороны обсудили отношения двух стран и ряд региональных проблем». Другие подробности беседы пресс-служба раскрывать не стала, но можно с уверенностью говорить о том, что разговор был сложный.

В этой связи многие турецкие эксперты стали ставить под сомнение вообще возможность встречи между Трампом и Эрдоганом. Но даже если такая встреча и состоится, то она будет проходить в формате Генеральной Ассамблеи ООН и будет носить краткосрочный характер, что не устраивает Турцию.

В чем же дело и почему Трамп стал избегать тесных контактов с Эрдоганом?

На наш взгляд, существует несколько серьезных причин. Прежде всего, Эрдоган в отношении США стал практиковать ультимативный тон общения. Когда Анкара заявила о готовности начать боевую операцию восточнее Евфрата и обвинила Вашингтон в том, что американская сторона продолжает поддерживать считающуюся в Турции террористической Рабочую партию Курдистана, то Вашингтон вынужден был пойти на переговоры по вопросам создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. В результате появился специальный турецко-американский центр для координации совместных операций и началось даже совместное патрулирование, хотя размеры безопасной зоны точно не установлены. Теперь Эрдоган заявил о готовности Анкары начать антитеррористическую операцию на востоке Сирии. По его словам, «если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно». При этом Турция уже приступила к самостоятельным действиям с целью вытеснить курдов из приграничного региона на северо-востоке Сирии, что противоречит договоренностям с США. Два F-16 ВВС Турции осуществили полет в воздушном пространстве Сирии на востоке от Евфрата в рамках операции «Непоколебимая решимость». Столкновений США, по словам Эрдогана, «он хотел бы избежать».

Вводом этой темы в новую повестку взаимоотношений между двумя странами Эрдоган рассчитывал, что станет стимулировать тесные контакты с Трампом. Чтобы подсластить заготовленную «пилюлю», он накануне визита в США заявил, что, несмотря на приобретение российских С-400, продолжает считать «актуальной тему покупки Анкарой у США комплексов Patriot». В то же время он отказал в личной просьбе Трампу освободить сотрудника консульства США в Стамбуле Метина Топуза, который был арестован в 2017 году и обвиняется в связях с движением Гюлена. Таким образом Эрдоган пытается лишать Трампа возможностей для маневрирования на сирийском направлении, оставляя для него узкие варианты действий: либо вывод войск из Сирии, либо открытая поддержка сирийских курдов. Кстати, в конце июня Трамп заявлял, что предотвратил «уничтожающий» удар турецких сил по курдам в Сирии.

Трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию. 16 сентября 2019 года, Анкара Kremlin.ru

Что будет сейчас, когда Россия, Турция и Иран заявили, что скоординируют усилия по стабилизации северо-востока Сирии? Тут масса нюансов. Американцы заявляют, что их военное присутствие восточнее Евфрата диктуется необходимостью «не допустить переноса на территорию Турции сирийской модели», и они якобы «сдерживают сирийские курдские подразделения Отрядов народной самообороны (YPG)». Эрдоган уверен в другом: США намерены восточнее Евфрата создать курдское государство под названием Демократическая Федерация Северной Сирии. В этой связи американское издание Público считает, что в условиях «частичных договоренностей между Турцией, Россией и Ираном по Сирии и нежелания Анкары идти на восстановление отношений с Дамаском Трампа склоняют к стратегии Обамы по превращению Сирии в болото, которое будет засасывать противников США и Израиля, чтобы сначала Сирию, а потом и, возможно, Турцию расколоть по этническому и религиозному принципу, укрепить свой военный потенциал в Евразии и двинуться на Иран.

Так складывается сюрреалистическая ситуация: Эрдогану будут предлагать цену за курдов на других направлениях, убеждая его в необходимости сохранения в регионе курдского фактора, обещая взамен участие в будущих геополитических проектах в регионе «с учетом интересов Турции». Ему говорят, что в нынешних условиях создать «государство Курдистан» невозможно, но возможно разыгрывать такую «карту» и выиграть время. Поэтому вступать в боевые столкновения с Турцией в Сирии США не намерены. Да и решится ли на такой сценарий Эрдоган, хотя он, как пишет турецкая газета Milliyet, «пытается лавировать между США и Россией». Но пока фактом является то, что Эрдоган на публичном уровне пытается многое поставить на карту. Посмотрим, что будет дальше и решится ли Турция на выход из возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), балансируя на грани войны с союзниками по НАТО.