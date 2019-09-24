Тегеран, , 17:08 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия не разделяет целей политики США по оказанию «максимального давления» на Иран и отказывается таким образом от ее проведения. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, Австралия заинтересована исключительно в безопасности судоходства в Ормузском проливе, а политика «максимального давления на Иран» — это инициатива Вашингтона. «То, что делают США — делают США», — заявил Скотт Моррисон, отказавшись от дальнейшего усиления конфронтации с Ираном. Он добавил, что Австралия принимает решения исключительно в своих национальных интересах.

Раннее появилась информация о том, что Вашингтон собирает коалицию морских держав для обеспечения безопасности торговых путей в Персидском заливе. Помимо США в нее вошли Великобритания, Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.