Тегеран, , 17:19 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью корреспонденту The Independence заявил, что ответом на «максимальное давление» США станет «максимальное сопротивление» со стороны Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, США должны прекратить экономическую войну против Ирана для того, чтобы он сел за стол переговоров. При этом, прежде чем, война завершится, сторонам необходимо перемирие для того, чтобы определить основные направления диалога. Аббас Аракчи отметил, что не только Иран, но и ни одна сторона мира не будет вести переговоры под давлением.

Замминистра подчеркнул, что президент Ирана Хасан Рухани будет готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в многостороннем формате в том случае, если Вашингтон хотя бы вернется в СВПД. Если же, наоборот, агрессия США будет усиливаться, то Иран готов к вооруженному сопротивлению.