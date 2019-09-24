Тегеран, , 17:08 — REGNUM Генеральный секретарь ливанской шиитской проиранской политической партии Хезболла Хасан Насралла заявил, что саудовский режим устарел, и он достиг конца своего пути. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, деспотическая политика Саудовской Аравии по отношению к ее собственным гражданам, коррупция, политические преследования людей, а также монопольное право Саудитов на власть привели к тому, что режим доживает свои последние дни. Он добавил, что бездарное правление нынешних правителей страны ускорило процесс грядущего падения саудовского режима.

Политик отметил, что именно Эр-Рияд был инициатором враждебной политики по отношению к Ирану, которая не останется безнаказанной. Более того, он начал агрессию против Йемена в 2015 году, в результате которой жители сразу нескольких арабских государств выкрикивают лозунги «смерть саудовскому режиму». «Эти факторы наносят удар по будущему Саудовской Аравии», — отметил Хасан Насралла.