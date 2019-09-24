Москва, , 17:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться перед крупной политической дилеммой из-за противоречий между интересами американских кураторов и интересами украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Как будут развиваться переговоры? Прекрасный вопрос. Financial Times сказали, что президент Зеленский должен определиться, с кем он: с народом или с Коломойским? Но они не задали ещё один вопрос, не довершили его: с кем он, с народом, с Коломойским или Ахметовым?» — заявил Шахназаров.

«Они всё прекрасно знают, статья аналитическая, рассказывает о связях Коломойского, о схемах, насколько он может сесть, чьи интересы он начал защищать при приходе Зеленского власти, про «Приватбанк»… И что происходит? Зеленский не может быть с народом, потому что рядом должен быть кукловод — иначе его разорвут на части. Господин Трамп, а вернее его окружение, будут ему говорить: Володя, ты либо будешь играть по этим правилам, которые будем диктовать мы, либо не будешь играть вообще. А эти правила для Зеленского будут самоубийственными», — подчеркнул он.

Ранее в Financial Times вышла статья о политической ситуации на Украине и взаимоотношениях президента Украины Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Многие украинцы считают, что его предшественник миллиардер Пётр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим реформистским государственным деятелем. Господин Зеленский должен решить, хочет ли он быть «слугой народа» — так называлось его прежнее телешоу и его партия — или слугой олигархов», — сообщалось в газете.