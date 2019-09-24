Москва, 24 сентября 2019, 17:02 — REGNUM Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября сообщили в комитете Совфеда по регламенту.
«На заседании Совета палаты было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. Решение принято единогласно», — сказал собеседник агентства.
Завтра, 25 сентября, Совфед обсудит вопрос о спикере верхней палаты парламента. Пока что выдвинута только одна кандидатура, альтернативных кандидатов не зафиксировано.
Согласно регламенту, председатель избирается членами Совета Федерации из их числа. Избрание проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. Совфед может принять решение о проведении тайного голосования с использованием электронной системы.
Матвиенко возглавляет Совфед с 2011 года. Сенатор представляет Санкт-Петербург.