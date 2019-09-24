Токио, , 17:42 — REGNUM Источники, близкие к министерству обороны Японии, заявили, что Япония не смогла отследить траекторию некоторых из новых типов ракет малой дальности Северной Кореи во время последней серии запусков. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», это вызвало обеспокоенность касаемо обороноспособности Токио. Становится очевидным, что КНДР преуспевает не только в своем оборонно-технологическом развитии, но и «прорывается» через систему противоракетной обороны Японии, которая, как отмечается, является американской. Таким образом, Северная Корея хочет заявить о своем успехе не столько Японии, сколько США, комментируют источники. Неспособность Японии обнаружить ракеты, соответственно, затруднила бы перехват и принятие необходимых мер для предупреждений об эвакуации. Некоторые ракеты не обнаружили даже установки американских ПРО Aegis Ashore последнего поколения.