Ереван, , 16:59 — REGNUM Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян на своей странице в Facebook сообщил, что рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в США был осуществлен чартерным рейсом через частную компанию, а «сумма, выделенная на визит, в целом может достигать 165 млн драмов» ($345 тысяч).

Карапетян объяснил, почему воспользовались чартерным рейсом: «Повестка визита премьер-министра в Соединенные Штаты очень насыщена. Уже долгое время готовился визит Никола Пашиняна в Лос-Анджелес, где глава правительства провел более десятка встреч и мероприятий за один день, о которых общественность была должным образом проинформирована. Оттуда премьер-министр снова с насыщенной повесткой отправится в Сан-Хосе, в Силиконовую долину, и снова в течение нескольких часов проведет ряд встреч и переговоров с ведущими высокотехнологичными компаниями. Затем премьер-министр отправится в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Никол Пашинян проведет более десятка встреч и примет участие в ряде мероприятий в штаб-квартире ООН. В то же время сообщаю, что официальный визит премьер-министра Сингапура в Армению запланирован на 28 сентября, и перед премьер-министром стоит задача прибыть в Ереван до этого».

По словам Карапетяна, без специального рейса важный рабочий визит премьер-министра в Соединенные Штаты с таким напряженным графиком и короткими сроками был бы невозможен, особенно с учетом того, что премьер-министр не мог не присутствовать на событиях 21 сентября в Армении, в том числе на церемонии вручения премии «Герой нашего времени».