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Талибан* рассчитывает на участие Японии в переговорах с США
*Талибан — запрещённая в России организация
Токио,
24 сентября 2019, 17:11 — REGNUM Делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетила Китай. Члены движения встретились со спецпредставителем КНР по Афганистану Дэном Сицзюнем. В ходе встречи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что хотят видеть Японию в переговорном процессе между ними и Соединенными Штатами, которые пока зашли в тупик из-за отказа президента США Дональда Трампа продолжать работу над мирным урегулированием в Афганистане.
По сообщению японского новостного агентства «NHK», Япония, наряду с другими 22 странами, должна также присутствовать на церемонии подписания соглашения, говорится в заявлении представителей группировки.
Кроме этого, делегация поблагодарила Токио за предоставленную материальную помощь на восстановление экономики Афганистана и выразила надежду, что Япония будет способствовать установлению мира и подтолкнет к этому Соединенные Штаты.
История вопроса
Япония, согласно основному закону страны является конституционной монархией, где номинальным руководителем государства считается император. Реальная высшая исполнительная власть сосредоточена в правительстве или Кабинете министров Японии. Он состоит не менее чем из 14, а в особых случаях — 17 министров, возглавляющих соответствующие министерства. Их назначает и увольняет глава Кабинета министров — премьер-министр Японии, а утверждает назначение император. Более половины членов Кабинета должны избираться из депутатов парламента Японии. В состав кабинета министров входит секретариат кабинета министров Японии — ведомство, которое выполняет функции советника и представителя премьер-министра. Правительство подотчётно парламенту Японии, который может выразить недоверие кабинету, автоматически отсылая всех его членов в отставку.