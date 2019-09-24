* Талибан — запрещённая в России организация

Токио, , 17:11 — REGNUM Делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетила Китай. Члены движения встретились со спецпредставителем КНР по Афганистану Дэном Сицзюнем. В ходе встречи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что хотят видеть Японию в переговорном процессе между ними и Соединенными Штатами, которые пока зашли в тупик из-за отказа президента США Дональда Трампа продолжать работу над мирным урегулированием в Афганистане.

По сообщению японского новостного агентства «NHK», Япония, наряду с другими 22 странами, должна также присутствовать на церемонии подписания соглашения, говорится в заявлении представителей группировки.

Кроме этого, делегация поблагодарила Токио за предоставленную материальную помощь на восстановление экономики Афганистана и выразила надежду, что Япония будет способствовать установлению мира и подтолкнет к этому Соединенные Штаты.