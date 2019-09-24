Киев, , 16:58 — REGNUM Киеву нужно расширить инвестиционное сотрудничество с Вашингтоном и поднять вопрос создания зоны свободной торговли. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан, комментируя предстоящие переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

Он призвал Зеленского обсудить с Трампом практическую сторону отношений: «инвестиционное сотрудничество, зону свободной торговли, о которой даже боятся говорить, упрощение проезда для граждан, восстановление межгосударственной комиссии».

«Нужно, чтобы Украина присутствовала на американском рынке. Чем больше у нас будет двусторонних проектов, тем больше США будут заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась независимой страной», — сказал Трюхан.

Кроме того, он считает, что Зеленскому важно втянуть США в переговорный процесс по Донбассу.

«Вторая архиважная задача — втянуть американскую сторону в переговорный процесс, результатом которого должен стать выход России из Украины, на первом этапе хотя бы из Донбасса… Максимум, на что мы можем надеяться, что он общими мазками пройдется по теме войны и мира. Предложит повлиять на Россию санкциями, политическими инструментами, чтобы наконец-то на территории Украины установился мир», — считает Трюхан.

По его словам, Зеленскому важно не втянуть Украину в предвыборное противостояние Демократической и Республиканской партий.

«Будет очень непростая встреча, очень непростой фон. Он где-то токсичный, потому что за Украину развернулась определенная борьба… Для Зеленского архиважная задача — пройти между капельками, не стать на сторону ни одной из сторон, которые уже участвуют в выборах», — добавил Трюхан.

Как сообщалось, 24 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что Украина победит в войне и вернет свои территории и людей. Он также признался, что рассчитывает провести «предметную, мощную встречу» с президентом Трампом. В то же время в штаб-квартире ООН президент Трамп заявил, что ожидает от нового украинского президента «гораздо больше честности». По его словам, президентам «очень важно говорить о коррупции», поскольку Вашингтон предоставляет Киеву финансовую помощь.