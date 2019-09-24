Киев, 24 сентября 2019, 16:58 — REGNUM Киеву нужно расширить инвестиционное сотрудничество с Вашингтоном и поднять вопрос создания зоны свободной торговли. Об этом 24 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан, комментируя предстоящие переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.
Он призвал Зеленского обсудить с Трампом практическую сторону отношений: «инвестиционное сотрудничество, зону свободной торговли, о которой даже боятся говорить, упрощение проезда для граждан, восстановление межгосударственной комиссии».
Кроме того, он считает, что Зеленскому важно втянуть США в переговорный процесс по Донбассу.
По его словам, Зеленскому важно не втянуть Украину в предвыборное противостояние Демократической и Республиканской партий.
Как сообщалось, 24 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что Украина победит в войне и вернет свои территории и людей. Он также признался, что рассчитывает провести «предметную, мощную встречу» с президентом Трампом. В то же время в штаб-квартире ООН президент Трамп заявил, что ожидает от нового украинского президента «гораздо больше честности». По его словам, президентам «очень важно говорить о коррупции», поскольку Вашингтон предоставляет Киеву финансовую помощь.