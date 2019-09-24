Копенгаген, , 17:31 — REGNUM В ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности стать во главе борьбы с климатическими изменениями.

«Когда США отправили человека на Луну (1969 год), практически вся датская энергопромышленность строилась на ископаемом топливе. Сегодня же доля нефти, газа и угля в производстве энергии в Дании составляет менее 50%. Мы доказали, что возобновляемые источники энергии не препятствуют прогрессу», — заявила глава датского правительства. Метте Фредериксен заверила лидеров мирового сообщества в том, что Дания постарается насколько возможно сократить использование ископаемого топлива — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Премьер-министр заявила, что к 2030 году Дания снизит объемы выбросов парниковых газов на 70%, а к 2050 году — до нуля. «Мы готовы поделиться своим опытом. Будущим поколениям необходимо продемонстрировать результат, и мы готовы возглавить этот процесс», — отметила Метте Фредериксен.