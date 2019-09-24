Москва, , 16:51 — REGNUM Жалобы украинской стороны, что Минские соглашения не отвечают их интересам, можно понимать так, что Киев может быть только удовлетворён исходом переговоров при полной капитуляции ДНР и ЛНР. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Надо понять, что Минские договорённости — это сложный компромисс. Конечно, от Минских договорённостей не в восторге ни ЛНР, ни ДНР, ни Украина. Но в том-то и ценность этих договорённостей, раз вы договорились принципиально, что все вопросы будут решаться исключительно дипломатическим путём — ну тогда выполняйте взятые обязательства! Которые в какой-то мере не устраивают стороны в том числе», — заявил Килинкаров.

«В этом и ценность компромисса. А если бы его не было, то надо победить и диктовать свои условия! Всё очень просто», — подчеркнул он.

Ранее в интервью спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о желательности прямого контакта Киева с Россией, который мог бы содействовать реализации Минских договоренностей. При этом, по его мнению, Россия не заинтересована в том, чтобы удерживать Донбасс под своим контролем.

Вместе с тем на Украине ряд высокопоставленных лиц выступает кардинально против Минских соглашений: так, глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко ранее раскритиковал Минские соглашения, назвав их «позорными», и заявил, что они не смогли принести мир Украине.