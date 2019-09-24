Могадишо, , 20:32 — REGNUM Управление гражданской авиации Сомали запрещает полеты в южный прибрежный город страны Кисмайо, чтобы не позволить новому лидеру оппозиционной власти Ахмеду Мадобе занять пост главы штата Джуббаленда. Авиакомпании Сомали сообщили, что Управление гражданской авиации приказало им приостановить полеты в Кисмайо до 26 сентября. «Мы получили инструкции от Управления гражданской авиации Сомали о немедленном прекращении любых рейсов в Кисмайо с 23 по 26 сентября», — сказал представитель местной авиакомпании. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Международный аэропорт Кисмайо Mr.matija.kovac

Директива пришла через несколько часов после того, как экс-президенту Сомали Шарифу Ахмеду запретили садиться в самолет, летящий в Кисмайо на инаугурацию. Ахмед и его преемник Хасан Шейх Мохамуд осудили этот шаг, обвинив федеральное правительство Сомали в использовании воздушного пространства в качестве «политического оружия».

«Такая ситуация крайне печальна, когда правительство твоего государства использует управление воздушным пространством в качестве политического оружия, которое может серьезно повлиять на политическую стабильность и единство страны», — заявил бывший президент Шариф Ахмед.