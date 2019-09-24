Ереван, , 16:48 — REGNUM Армянская сторона готова к диалогу для мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью FOX LA.

«Я хочу отметить, что каждое решение должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и Азербайджана. Я первый армянский лидер, который говорит, что решение должно быть приемлемым и для азербайджанского народа, и за это меня раскритиковали в Армении. Сейчас я жду, чтобы президент Азербайджана сказал и принял ту же формулу: любое решение должно быть приемлемым для народов Азербайджана, Армении и Карабаха», — заявил Пашинян.

Он добавил, что, если бы Ильхам Алиев принял эту формулу, «мы бы были очень близки к мирному урегулированию карабахского конфликта».

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