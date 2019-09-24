Волгоград, , 16:48 — REGNUM Андрей Бочаров, победивший на выборах 8 сентября 2019 года, снова вступил в должность губернатора Волгоградской области.

Инаугурация вновь избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». На торжественную церемонию были приглашены 250 гостей — представители всех ветвей власти региона, руководители муниципальных образований и предприятий, почётные жители, общественники, спортсмены, деятели культуры.

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что в Волгоградской области сохранится особое внимание к социальной сфере.

«Думаю, что в области не будет резких изменений после победы Андрея Бочарова на выборах. Приоритетом останется социальная сфера. Все планы уходят за выборный период, и это будет повседневная, планируемая работа исполнительной власти», — отметил Виктор Потуремский.

Напомним, в первый раз Андрей Бочаров вступал в должность губернатора ровно пять лет назад в Волгоградской областной думе. В единый день голосования 8 сентября 2019 года за него проголосовало 76,81% избирателей. Явка на выборах составила 41,23%.