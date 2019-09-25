Асмэра, , 09:18 — REGNUM Представитель ВОЗ в Эритрее Мартинс Овбереджо и посол Китая в Ян Цзыган провели экстренное совещание по сотрудничеству с целью обеспечить поддержку развития экономики страны через развитие сектора здравоохранения в Эритрее. Эфиопский сотрудник ВОЗ по вопросам информации Селям Бырхане также сопровождал представителя ВОЗ в Эритрее. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство TesfaNews.

Посол Китая представил команде ВОЗ дорожную карту ключевой поддержки, оказанной Китайской Народной Республикой Эритрее в секторе здравоохранения, включая поддержку в улучшении здоровья матери и ребенка, санитарного состояния общественного здравоохранения, создания потенциала для работников здравоохранения и помощь в предоставлении медицинского оборудования для медицинского сектора страны.

Посол также проинформировал участников совещания о том, что в рамках продолжающейся поддержки Китаем государства Эритрея недавно прибыла 13-я китайская медицинская группа экспертов, которая приступила к оказанию экстренных медицинских услуг в различных учреждениях здравоохранения по всей Эритрее.

Кроме того, в рамках поддержки, оказываемой Китаем укреплению санитарно-гигиенических условий, проводится общенациональная кампания по повышению осведомленности и повышению квалификации врачей. Посол Ян Цзиган пригласил ВОЗ принять участие в закреплении усилий Китая. Представитель ВОЗ в Эритрее Мартинс Овбереджо выразил группы стран ВОЗ углубить сотрудничество с Китаем в его усилиях.