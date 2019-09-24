Москва, , 16:43 — REGNUM Министр нефти Венесуэлы и глава венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо прибыл в Москву вместе с президентом Николасом Мадуро, сообщает 24 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По информации агентства, в планы министра Кеведо входит посещение московского офиса венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, недавно открытого в российской столице.

Об участии министра нефти во встрече президента Мадуро с Владимиром Путиным источник агентства не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Москве президент России Владимир Путин встретится с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Пресс-служба Кремля отмечает, что главы двух государств намерены обсудить двусторонние отношения.

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