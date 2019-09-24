Загреб, , 17:07 — REGNUM Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину. При этом, она добавила, что стране необходимы перемены, чтобы обеспечить их возвращение. Об это сообщает хорватский информационный портал Index.

Грабар-Китарович заявила, что Хорватия нуждается в переменах внутри государства, чтобы принять своих соотечественников, решившихся вернуться из-за рубежа.

«Нам нужно поменять свой менталитет, выработать новую трудовую этику, привычки и ценности. Нам нужны опыт и знания со всего мира. Нам нужны ваши (хорватов-эмигрантов) знания, опыт, гордость и патриотизм», — добавила Грабар-Китарович.