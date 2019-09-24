Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Соборную мечеть в Екатеринбурге могут построить на одной из площадок, ранее подобранной для храма Святой Екатерины. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

Градоначальник подтвердил журналистам, что мечеть могут возвести на одном из тех мест, которые были подобраны специалистами для возможного размещения храма Святой Екатерины.

Вопрос будет предметно рассмотрен уже после того, как в городе выберут площадку для храма, пообещал Высокинский.

Напомним, ранее в Екатеринбурге предложили включить вопрос о месте для мечети в опрос о строительстве храма Святой Екатерины. Однако это предложение не было рассмотрено профильной рабочей группой.

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