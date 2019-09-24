Белград, , 16:37 — REGNUM По сообщению Европейской комиссии, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и лидеры западнобалканских стран, в рамках обсуждения интеграции региона в Европейский союз, выступили в поддержку продолжения диалога между Белградом Приштиной. Они призвали стороны к скорейшему достижению юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Все (западнобалканские страны) поддержали продолжение сербско-косовского диалога и скорейшее достижение юридически обязывающего соглашения о полной нормализации отношений (между Косово и Сербией)», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

На встрече также был рассмотрен, достигнутый западнобалканскими странами, «значительный прогресс» и будущие задачи, которые будут поставлены перед ними на пути к вступлению в Евросоюз.