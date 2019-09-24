Москва, , 16:34 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США в выдаче визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

«В посольстве США назвали «частным случаем» отказ в визе ряду членов Совета Федерации и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на Генассамблею», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что Соединённые Штаты «вообще не имели права им отказывать». «Это сознательная и продуманная акция», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что десять членов российской делегации не смогли вылететь в Нью-Йорк для участия 74-й сессии Генассамблеи ООН из-за того, что США не предоставили им визы. В Кремле назвали данную ситуацию неприемлемой, подчеркнув, что Вашингтон нарушает международные правила. В американском посольстве отказались разъяснять инцидент, заявив, что не комментируют частные случаи подачи заявок на получение визы.

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