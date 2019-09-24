Белград, , 16:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой установить памятник 28-му президенту США Томасу Вудро Вильсону на одноименном бульваре Белграда в знак благодарности «за все, что он сделал для сербского народа». Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Александр Вучич передал инициативу в Комиссию по памятникам и названиям площадей и улиц городского парламента Белграда. Он подчеркнул, что принятие его предложения будет также знаком того, что Сербия стремится сохранить и укрепить дружественные отношения с Соединенными Штатами.

«Через четыре года, после объявления Австро-Венгрией войны Сербскому королевству, 28 июля 1918 года был объявлен президентом Вильсоном «Днем Сербии» в знак поддержки пострадавшего сербского народа, всегда боровшегося за свою родину», — напоминает Вучич.

Он также отметил, что заявление, опубликованное 8 января 1918 года, известное как «14 пунктов Вудро Вильсона» стало постулатом мира, установило беспрепятственный глобальный поток товаров, прозрачность межгосударственных соглашений, демократию и выступило в защиту права народов на самоопределение.