Душанбе, , 16:31 — REGNUM На стадионе, находящемся на спорном участке таджикско-киргизской границе жители приграничных районов с обеих сторон 23 сентября провели футбольный матч, сообщают местные СМИ.

На поле вышли по пять человек от Б. Гафуровского района Согдийской области Таджикистана и села Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии. Примирительный матч закончился ничьей — со счётом «2:2». Отмечается, что игра была организована для укрепления добрососедских отношений между жителями сложного участка границы двух стран.

Главы приграничных районов наградили игроков ценными призами и денежными поощрениями.

«Мы надеемся, что события, произошедшие 16 сентября на участке границе, больше не повторятся, и в будущем мы будем проводить еще больше мероприятий на этой спортивной площадке. На сегодняшний день ситуация стабильная. Военнослужащие пограничной службу охраняют границу, сотрудники милиции обеспечивают общественный порядок», — сказал глава Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

Напомним, 16 сентября на этом футбольном поле, которое находится на не обозначенном участке таджикско-киргизской границе произошёл конфликт из-за начала строительства объекта на несогласованной территории. Инцидент вырос до открытия огня пограничниками обеих сторон, каждая из которых настаивает, что первый выстрел совершили соседи. В итоге были убиты один пограничник Киргизии и трое его коллег из Таджикистана. По официальным данным, ранены 13 граждан Киргизии и пятеро граждан Таджикистана.