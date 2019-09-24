Кейптаун, , 16:36 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса высказался в адрес бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, назвав его национальным героем и убежденным панафриканистом, а также выдающимся борцом с колониализмом, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

«Он был не просто символом борьбы. Он был не просто символом народа Зимбабве. Он был выдающейся фигурой в борьбе против колониальной эксплуатации», — сказал президент.

20 сентября Рамафоса выступил в мэрии города Питермарицбург в ЮАР, где посетил мемориал памяти Мугабе, который недавно скончался в Сингапуре. Он также добавил, что Мугабе был готов пожертвовать многим ради свободы Южной Африки.

«Он был готов рискнуть судьбой своей собственной страны, чтобы мы в ЮАР могли быть свободными. Он был готов предоставить свободный проход солдатам «Копья нации» (вооруженное крыло Африканского национального конгресса времен апартеида — прим.ред.) через свою страну, зная, что таким образом идет против правительства апартеида», — сказал Рамафоса

«Вздрогнул ли он перед лицом возможной расправы? Нет. Мугабе был готов поддерживать нас до конца. Он был африканским патриотом, считавшим право на самоопределение африканского народа превыше всего», — добавил президент.