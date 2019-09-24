Ханой, , 18:46 — REGNUM В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Китая, заместитель премьер-министра Вьетнама, Ву Дык Дам, выразил позицию Вьетнама по проблеме Южно-Китайского моря и призвал Китай уважать законные права и интересы Вьетнама. Об этом сообщило вьетнамское издание Vietnamnet.

По приглашению китайского правительства, заместитель премьер-министра Вьетнама, Ву Дык Дам, принял участие, а также выступил с речью на церемонии открытия 16 инвестиционно-торгового саммита Китай — АСЕАН, который проходит в городе Наньнин, Гуанси-Чжуанского автономного района, КНР.

Также в ходе своего визита Ву Дык Дам провел переговоры заместителем премьер-министра Вьетнама, Хань Чжэном. В ходе переговоров Ву Дык Дам изложил позицию Вьетнама по вопросу о Южно-Китайском море, призвав Китай уважать законные права и интересы Вьетнама, а не усложнять ситуацию. Кроме того, заместитель премьер-министра Вьетнама отметил, что Вьетнам уделяет большое значение развитию добрососедских и дружеских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Он также предложил, чтобы правительства обеих стран поддержали инициативу усиления связей между приграничными регионами и создали для этого благоприятные условия. Также заместитель премьер-министра Вьетнама призвал Китай принять меры по сокращению торгового дефицита Вьетнама в торговле с КНР и решить проблемы, которые существуют в проектах с участием китайских предприятий, представляющих общественный интерес для Вьетнама.

В свою очередь заместитель премьер-министра Китая, Хань Чжэн, заявил, что КНР придает большое значение развитию дружеских отношений с Вьетнамом. Хань Чжэн выразил интерес к проблеме дефицита торгового баланса Вьетнама, а также к вопросам, связанным с реализацией ряда крупных проектов во Вьетнаме. Хань Чжэн сообщил, что считает необходимым, чтобы административные органы обеих стран продолжали диалог и повышали эффективность взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.