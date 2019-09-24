Ташкент, , 16:22 — REGNUM В Ташкенте проходит 54-я сессия подкомиссии ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке, на встрече принимают участие представители ряда стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на форум приехали представители Афганистана, Азербайджана, Армении, Австралии, Бахрейна, Канады, Египта, Франции, Грузии, Германии, Индии, Италии, Ирана, Ирака, Японии, Иордании, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Ливана, Омана, Пакистана, Палестины, Катара, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Великобритании, ОАЭ, США, Узбекистана и Йемена, а также эксперты из более чем 20 международных организаций.

«Убеждены, что данное мероприятие имеет большое значение для дальнейшего повышения эффективности нашего взаимодействия в борьбе с проблемой наркотиков в регионе, придаст новый импульс этой чрезвычайно ответственной и актуальной работе», отметил в своей вступительной речи заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

По его словам, мировая проблема наркотиков остается предметом общей и разделенной ответственности, которую необходимо решать совместными усилиями в многостороннем формате путем эффективного и широкого международного сотрудничества.

«Решение проблемы требует комплексного, мультидисциплинарного, взаимодополняющего, сбалансированного, основанного на научных данных и всеобъемлющего подхода. Несмотря на ощутимый прогресс, достигнутый в некоторых областях, мировая проблема наркотиков продолжает создавать вызовы для здоровья, безопасности и благополучия всего человечества», отметил вице-премьер.

По словам Исполнительного директора УНП ООН Юрия Федотова, сотрудничество и координация необходимы для решения проблемы незаконного оборота наркотиков в регионе Ближнего и Среднего Востока.

«Эта сессия предоставляет странам хорошую возможность провести анализ регионального сотрудничества и координации, особенно в свете рекордного уровня производства опиатов в Афганистане, и связанных с этим вызовов», — подчеркнул Федотов.

Подкомиссия была учреждена в 1973 году, в соответствии с резолюцией 6 (XXV) Комиссии по наркотическим средствам и резолюцией 1776 (LIV) ЭКОСОС. Участники сессии Подкомиссии заинтересованы в активизации усилий на национальном и международном уровнях и дальнейшем расширении международного сотрудничества для противодействия вызовам, связанным с наркотиками.

Узбекистан впервые принимает сессию Подкомиссии. В течение пяти дней работы сессии, государства-члены Подкомиссии совместно с Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, который определен правительством Узбекистана основным организатором мероприятия, обсудят текущее состояние регионального и субрегионального сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков и связанных с ним вопросов.

Наряду с этим, участники детально рассмотрят следующие четыре ключевые темы в формате рабочих групп для обсуждения важных для региона вопросов и содействия неформальным дискуссиям и открытому обмену мнениями:

1. Важность обмена ценной оперативной информацией и роль региональных платформ сотрудничества в содействии такому обмену;

2. Незаконный оборот синтетических опиоидов и синтетических каннабиноидов и меры по борьбе с ним;

3. Рекордный уровень производства опиатов и связанные с этим проблемы;

4. Практические меры в области профилактики потребления наркотиков и лечения наркотической зависимости среди детей и молодежи, разработанные с учетом их специфических нужд.

В завершении, Подкомиссия утвердит доклад о работе её пятьдесят четвёртой сессии, включая выводы, заключения и рекомендации рабочих групп.