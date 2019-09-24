Скопье, , 16:28 — REGNUM 23 сентября президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что рабочие группы СДСМ (Социал-демократический союз Македонии, правящая партия в стране) и ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство, самая крупная оппозиционная партия в Северной Македонии) очень близки к соглашению по Закону о Государственной прокуратуре.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пендаровски подчеркнул, что несогласованными остались лишь два-три момента, по которым лидеры двух крупнейших партий должны прийти к компромиссу.

Глава страны подчеркнул, что ключ к соглашению — наличие политической воли с обеих сторон.

В случае провала переговоров, решение о назначении даты начала переговоров о вступлении в ЕС может быть отложено вновь, напомнил лидер страны.