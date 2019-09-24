Скопье, , 17:14 — REGNUM 23 сентября прошла встреча премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева с заместителем премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Буяра Османи и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла на полях 74-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи политики высказали надежду на интенсификацию двусторонних отношений между двумя странами в будущем, в особенности в сфере торговли и в информационном секторе.

Премьер Заев поблагодарил эстонского коллегу за поддержку и подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Премьер Эстонии заверил представителей Северной Македонии, что его страна поддержит начало переговоров о вступлении страны в ЕС и будет продолжать содействовать продвижению страны в этом направлении и после.