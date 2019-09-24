Тирана, , 16:24 — REGNUM 23 сентября на полях 74-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча лидеров государств Западных Балкан, организованная бывшим Высоким представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стала интеграция стран региона в ЕС и дальнейшее углубление сотрудничества.

«Смысловым центром дискуссий на этой встрече был разбор политической ситуации в регионе. В общем, мы согласились на том, что решение открытых вопросов на Западных Балканах необходимо для того, чтобы обеспечить не только стабильность, но и общее социально-политическое развитие региона. Также, все присутствующие подчеркнули необходимость открытия переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в октябре», — заявил глава МИД Албании Гент Чакай.