Белград, , 16:59 — REGNUM 23 сентября премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что она надеется на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель учтет позиции Косово в связи с возможным разрешением косовского вопроса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано перед встречей президента Сербии Александра Вучича с Меркель на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Брнабич рассказала, что ожидает от встречи серьезного обсуждения конкретных вопросов, причем относящихся не только к ситуации на Западных Балканах.

«Что касается конкретных решений, они будут зависеть от выборов в Косово 6 октября, соответственно от того, кто придет к власти в косовских институтах, будут ли они отстаивать политические моменты или будут серьезными и готовы к сотрудничеству во имя установления стабильности в регионе», — заявила Брнабич.

Премьер Сербии подчеркнула, что её страна, в отличие от Косово, является надежным партнером и всегда выполняет взятые на себя обязательства.