Ташкент, , 16:12 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Самуэль Браунбэк отметили прогресс в сфере обеспечения прав человека, достигнутый в республике за последние три года, сообщает МИД Узбекистана.

«Нынешний уровень стратегического партнерства между двумя государствами позволили вывести Узбекистан из «списка стран, вызывающих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод». Это достижение стало возможным благодаря лидерству и приверженности Узбекистана обеспечению свободы вероисповедания. Американский дипломат приветствовал решение о закрытии тюрьмы «Жаслык», говорится в сообщении.

В ходе беседы было подчеркнуто, что администрация президента Дональда Трампа уделяет особое внимание продвижению религиозных свобод в мире, данное направление возведено в ранг наивысших приоритетов внешней политики.

Браунбэк отметил, что участие представительной делегации Узбекистана на министерских конференциях по продвижению религиозных свобод в Вашингтоне стало свидетельством признания Соединенными Штатами проводимых реформ.

В данном контексте Самуэл Дейл Браунбэк приветствовал начало рассмотрения депутатами Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана закона «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции и выразил надежду, что законопроект будет отражать передовой зарубежный опыт и международные стандарты в вопросах соблюдения свободы вероисповедания.

«Самуэл Дейл Браунбэк отметил, что он всецело поддерживает усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. США разделяют приоритеты страны по скорейшей реабилитации и реинтеграции репатриированных лиц, в том числе усилению просветительской работы о последствиях присоединения к радикальным группировкам», говорится в сообщении.