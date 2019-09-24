Скопье, , 16:45 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Никола Димитров провел встречу с новым послом Греции в стране Димитрисом Янакакисом.

«У нас есть историческая возможность проводить взвешенную политику, основанную на соседском взаимопонимании, стать естественными союзниками», — заявил Димитров в ходе встречи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Янакакис вручил Димитрову копии верительных грамот о своем назначении в качестве посла. Напомним, посольство Греции в Северной Македонии было открыто только 31 мая 2019 года в связи с нормализацией отношения между странами после разрешения противоречия о названии страны и заключения Преспанского соглашения.

Димитров выразил уверенность в дальнейшем углублении отношений между двумя республиками, обогащении и росту интенсивности отношений между двумя странами.

Политик рассказал греческому послу о ходе процесса реформ и перспективах процесса евроинтеграции Северной Македонии. Также темой встречи стала реализация Преспанского соглашения, заключенного двумя странами в августе прошлого года.