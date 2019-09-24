Рим, , 15:59 — REGNUM Власти ЕС всегда обещали Италии помощь в вопросе о нелегальной миграции, но никогда не выполняли этих обещаний, заявил во вторник, 24 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, сообщили в пресс-службе партии.

За время пребывания «Лиги» в правительстве поток нелегальных мигрантов снизился на 75%, теперь новое правительство вновь открывает двери мигрантам, отметил Сальвини. Они будут оставаться в Италии, кроме того, из-за увеличения количества рейсов вырастет и количество жертв, добавил лидер «Лиги».

В понедельник главы МВД нескольких европейских стран и Еврокомиссии достигли предварительной договоренности о новых правилах приема и перераспределения мигрантов.

Предполагается, что приниматься будут все граждане, запрашивающие убежище, перераспределение будет обязательным для всех стран ЕС, а порты, в которых мигрантов должны будут принимать, будут меняться на добровольной основе.

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