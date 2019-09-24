Нью-Йорк, США, , 15:59 — REGNUM Министр иностранных дел Италии, лидер одной из двух правящих партий страны — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 24 сентября, видеозапись, на которой он принимает участие в приготовлении пиццы.

Видеозапись сделана в Нью-Йорке, куда Ди Майо прилетел для участия в мероприятиях ООН.

Впрочем, основное участие в процессе приготовления пиццы принял, судя по записи, не министр иностранных дел, а его коллега по партии — министр экологии и окружающей среды Серджо Коста.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте опубликовал фотографию из Нью-Йорка, на которой он ест гамбургер. Это «настоящий американский гамбургер», а фотография сделана в центре Манхэттена, отметил Конте.