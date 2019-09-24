Сеул, , 16:04 — REGNUM Власти Южной Кореи и Австралии намерены развивать экономическое и финансовое сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

По данным министерства, 23 сентября в правительственном комплексе города Квачхон состоялась встреча представителей финансовых кругов Южной Кореи и Австралии.

Известно, что в рамках встречи обсудили экономические риски, включая торговый конфликт между США и Китаем, выход Великобритании из состава Европейского союза, кризис в Гонконге и другие проблемы.

Представители двух стран также сошлись во мнении, что торговый конфликт США и Китая может отрицательно повлиять на производственно-сбытовые цепочки и инвестиции в производственные мощности.

Кроме того, в рамках встречи, южнокорейское правительство обратилась к представителям Австралии с просьбой наладить сотрудничество с Рабочей группой «Большой двадцатки» (G20) и принять участие в ежегодным собранием Совета управляющих Азиатского банка развития.