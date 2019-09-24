Ташкент, , 15:56 — REGNUM Заместителем председателя Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана назначен Абдулла Азизов, сообщили 24 сентября в пресс-службе ведомства со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Отмечается, что Азизов работает в Дании в сфере внедрения IT-технологий в налоговую систему. Специалист имеет степень магистра в области финансов и международного бизнеса в Орхусском университете в Дании.

В ГНК добавили, что Азизов работает в Дании с 2006 года по настоящее время. В разные годы он работал в крупных компаниях, в том числе в Maersk, DONG Energy, Carlsberg, Vestas и Danfoss. С мая по август 2019 года Абдулла Азизов работал экспертом в Государственном налоговом комитете Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что самая большая угроза для республики исходит от качества подготовки кадров государственного аппарата.

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