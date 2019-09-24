Киев, , 16:12 — REGNUM Персональные санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына остаются в силе. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», сообщили в пресс-службе Европейского суда.

«Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 года о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича остаются действительными», — заявил представитель суда.

Он отметил, что 24 сентября 2019 года суд постановил отменить санкции, введённые решением Совета ЕС от 2018 года. Тем не менее, санкции на период 2019—2020 годов остаются в силе, хотя и пребывают в процессе обжалования.

Напомним, ранее адвокат Януковича заявил, что в Евросоюзе отменены санкции в отношении его подзащитного.

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