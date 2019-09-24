Москва, , 15:55 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро состоятся 25 сентября, сообщается на сайте Кремля.

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Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро. Главы двух государств намерены обсудить сложную обстановку вокруг Венесуэлы.

Также лидеры двух стран рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые международные темы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября о подготовке официального визита в РФ венесуэльского лидера заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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