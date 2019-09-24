Киев, , 15:49 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Вадим Новинский предлагает парламенту признать утратившим силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (т.н. закон об украинизации).

Соответствующая инициатива сегодня, 24 сентября, официально внесена депутатом на рассмотрение Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объясняя свою инициативу, депутат подчеркивает, что действующий сейчас на Украине языковой закон был принят — а точнее продавлен — через парламент с многочисленными процедурными нарушениями, продвигался как элемент президентской кампании представителей прошлой власти. Новинский подчеркнул, что фактически этот закон «просто сталкивал лбами украинцев».

Политик отметил, что закон должен быть отменен, поскольку он противоречит ст. 10 Конституции Украины и положениям Европейской хартии региональных языков, которая является частью украинского законодательства.

«Выборы давно закончились, но страна обязана выполнять положения закона, какими бы абсурдными они не были», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что как раз накануне выяснилось, что новое правительство Украины не видит причин для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке. Как заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский,закон о языке есть и его «надо выполнять».