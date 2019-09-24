Эр-Рияд, 24 сентября 2019, 15:47 — REGNUM Совет министров Саудовской Аравии вновь обратился с призывом к мировому сообществу с требованием ограничить «агрессивное поведение Ирана», об этом 24 сентября сообщает Saudi Press Agency.
«Агрессивное поведение Ирана представляет угрозу миру и безопасности региона. Данная агрессия неоправданна», — цитирует заявление чиновников издание.
Присутствовавший на заседании совета министров король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд отметил, что действия Тегерана представляют из себя «опасную эскалацию».
Напомним, противостояние между Саудовской Аравией и Ираном является одним из основных источников напряженности на территории Ближнего Востока. Конфликт обостряется тем, что обе державы являются лидерами суннитской и шиитской ветвей ислама.
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