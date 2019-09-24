Берлин, , 16:08 — REGNUM Германия выдаёт визы гражданам России, не выделяя среди них жителей Донбасса, заявила депутат Свободной демократической партии Германии Рената Альт, сообщило 24 сентября издание Bild.

Политик направила в правительство запрос касательно процедуры выдачи виз гражданам России. В ответе сказано, что с апреля Германия выдала 100 тыс. виз. Сколько жителей Донбасса получили немецкую визу — неизвестно.

Альт раскритиковала такую политику немецких властей:

«Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира на Украине» — заявила она.

Депутат возмущена тем, что федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел Германии на словах критикуют практику выдачи российского паспорта жителям Донбасса, но одновременно позволяют ставить визы в эти документы.

Напомним, ранее службы Европейского союза занялись разработкой методики выявления российских паспортов, принадлежащих жителям Донбасса. По некоторым данным, еврочиновники хотят не признавать эти документы.

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