24 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Стоимость программы уже приблизилась к 1,2 триллиона долларов США. В то же время большинство проблем с надежностью и боеготовностью истребителя до сих пор не решены. По состоянию на 2018 финансовый год боевая готовность 148 истребителей F-35 составляла всего 49,55%, то есть только каждая вторая машина могла подняться в воздух для выполнения боевой задачи

Владимир Васильев, , 16:17 — REGNUM Проект компании Lockheed Martin X-35 одержал победу в конкурсе министерства обороны США 26 октября 2001 года. Так данный производитель получил контракт на разработку единого ударного истребителя (Joint Strike Fighter) F-35. Программа предусматривала создание единой модели истребителя для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США.

F-35A Lightning II ВВС США U.S. Department of Defense

Таким образом, со временем появились три варианта самолёта: F-35A (со стандартным взлётом и посадкой), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способен к вертикальному взлёту) и F-35C (взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера).

Всего минобороны США планировало заказать 2456 истребителей F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. По имеющимся расчётам, совокупная стоимость поддержания данной программы до 2070 года обойдется американским налогоплательщикам более одного триллиона долларов.

В конце мая 2019 года американский портал Business Insider опубликовал список из пяти самых плохих образцов вооружения США. Оценка проводилась с точки зрения надежности и высокой стоимости. На первом месте оказалась программа по созданию истребителя пятого поколения F-35.

Business Insider констатировал, что стоимость программы уже приблизилась к 1,2 триллиона долларов США. В то же время большинство проблем с надежностью и боеготовностью истребителя до сих пор не решены. Ещё в декабре 2016 года только что выбранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что стоимость программы F-35 вышла из-под контроля. По состоянию на 2018 финансовый год боевая готовность 148 истребителей F-35 составляла всего 49,55%, то есть только каждая вторая машина могла подняться в воздух для выполнения боевой задачи.

Конечно же, у компании Lockheed Martin присутствует обеспокоенность, что программу F-35 в силу её высокой стоимости и ненадёжности могут свернуть. Поэтому компания сама решила взяться за повышение боеготовности этих боевых машин. Журнал Forbes сообщил на днях, что Lockheed Martin предложила Пентагону довести к 2025 году боеготовность флота истребителей F-35 до 80%.

Задача достижения 80% боевой готовности для F-35 была поставлена ещё в то время, когда министром обороны США был Джеймс Мэттис. По этому требованию допускается, что менее 10% парка самолётов может быть непригодным для полетов из-за нехватки запчастей, и менее 10% может быть непригодным для полетов из-за проблем с их техническим обслуживанием. Остальные 80% истребителей должны быть готовы в любой момент подняться в воздух.

Компания также обещает сократить текущие расходы на обеспечение жизнедеятельности истребителей F-35. На данный момент в ВВС США они составляют 5 миллионов долларов на одну боевую машину в год. Однако, похоже, эти потуги Lockheed Martin не спасут программу F-35, и она будет постепенно свёрнута в пользу программы по созданию американского истребителя следующего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

На данный момент Исследовательская лаборатория ВВС США уже разработала новую концепцию по созданию истребителя будущего поколения в рамках NGAD. Согласно этой концепции, промышленность должна разработать и произвести новый истребитель в течение 5 лет и менее. Этот инновационный подход с 1 октября 2019 года будет официально зафиксирован.

Основная идея программы заключается в том, чтобы идти в ногу с научно-техническим прогрессом, а не тратить на создание истребителя десятки лет, постепенно оттачивая требования для ответа на неизвестную через 25 лет угрозу. Как здесь не вспомнить программу F-35. Данный подход предполагает производство истребителей небольшими партиями. Размер партии боевых машин должен составлять, по мнению ВВС США, 72 самолёта. Это полноценное авиационное крыло, самостоятельная боевая единица.

Упор будет делаться на специализированные самолёты, а не на многофункциональные. Речь идёт о создании сетевого семейства истребителей. Например, одна машина оснащается боевым лазером, вторая — современными датчиками и искусственным интеллектом, третья может быть в ударном варианте с обычным вооружением. Для того чтобы уменьшить сроки испытаний истребителей, будет уменьшен срок эксплуатации самолёта до 6 тысяч лётных часов, вместо нынешних 20 тысяч лётных часов.

После запуска в серию только что созданного самолёта сразу же планируется подключать другую компанию-производителя для разработки следующей, более новой боевой машины. Так каждые 4−5 лет будет появляться новый истребитель: F-200, F-201, F-202 и т.д.

Исследовательская лаборатория ВВС США предлагает особый упор сделать на передовое 3D-моделирование. Компания-производитель создаёт гиперреалистичный «цифровой близнец» конструкции своего истребителя. Затем данная модель используется для выполнения бесчисленных симуляций того, как может происходить производство и поддержание, гипотетически оптимизируя и сокращая затраты и трудозатраты. С помощью такой технологии предполагается серьёзно сократить сроки разработки боевых машин.

Пока данная программа ВВС США не получила полного одобрения Конгресса. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США рекомендовал сократить финансирование проекта NGAD в бюджетном запросе на 2020 год с 1 миллиарда долларов до 500 миллионов долларов. Однако и эта сумма, по мнению авторов программы, достаточна для начала работ.

Безусловно, новый подход ВВС США по созданию истребителя нового поколения заслуживает самого пристального внимания со стороны российских военных и российских авиаконструкторов. Тем более что основной задачей данной американской программы ставится получение превосходства над Россией и Китаем.

Следует заметить, что у России тоже есть своя технология по созданию перспективных истребителей. Единственно, она широко не афишируется, но в инженерных кругах, связанных с оборонкой, известна.

Министерство обороны РФ заказало пока только 76 истребителей пятого поколения Су-57. Они должны поступить в войска к 2028 году. По словам генерального директора Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергея Хохлова, в нашей стране уже ведутся работы над истребителем шестого поколения.

Более современная боевая машина в своей базовой версии планируется беспилотной, хотя возможность пилотирования будет сохранена. По всем остальным характеристикам новый истребитель станет «ещё быстрее, ещё маневреннее, ещё незаметнее и так далее».

Данный подход российских конструкторов к разработке истребителя шестого поколения основан на мнении, что основным сдерживающим фактором в развитии истребительной авиации являются физические возможности человека, существует предел допустимых нагрузок даже на хорошо тренированный человеческий организм.

Поэтому идёт активная работа над беспилотным ударным летательным аппаратом С-70 «Охотник». Этот дрон разрабатывался с применением технологий снижения заметности и недавно совершил свой первый полёт. Предполагается его использование в паре с Су-57 и под его управлением. Таким образом, российские конструкторы и военные определяют пятое поколение истребителей как переходное, а войну будущего как войну беспилотных боевых систем.