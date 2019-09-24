Москва, , 15:23 — REGNUM Участника несанкционированной акции в Москве, бросившего в полицейского пластиковый стаканчик, в США могли бы застрелить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, комментируя уголовные дела, связанные с протестами в столице.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля на этом примере показал, что последствия нарушений на массовых акциях в России не влекут за собой столь серьезных последствий, как в других странах. Так, в России за бросок пластмассового стаканчика могут «выломать руки и увезти», а в США и Канаде — ликвидировать выстрелом в голову.

«Ну нельзя, это закон», — сказал Песков, часть беседы с которым опубликована в соцсетях.

Он отказался комментировать судебное разбирательство в отношении студента ВШЭ Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Жуков является одним из фигурантов дела о массовых беспорядках в столице. Из опубликованных в сети видеозаписей следует, что он координировал действия толпы перед стычкой с полицейскими.

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