Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела переговоры в Нью-Йорке с главой программы ООН по окружающей среды Ингер Андерсоном, об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили проблемы в области экологии и сошлись во мнении, что дискуссия была продуктивной. Встреча прошла в рамках саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня мы провели продуктивную встречу с исполнительным директором программы ООН по окружающей среде. Мы обсудили проект по отходам без выбросов в атмосферу, а также углубление двустороннего сотрудничества», — отметила первая леди в Twitter.

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