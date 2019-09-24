Вашингтон, , 15:12 — REGNUM «Украина победит в войне и вернет свои территории и людей». Такое заявление 24 сентября сделал украинской диаспоре в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы знаете, какие проблемы у Украины, но мы со всем справимся. Мы вернем наши территории, обязательно. Вернем наших людей», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил диаспору за поддержку Украины.

«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США, и во всем мире», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью украинская делегация во главе с президентом Зеленским прилетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава украинского государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и представителями американских деловых кругов. Зеленский отметил, что рассчитывает провести «предметную, мощную встречу» с президентом Трампом.