Киев, 24 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Хозяйственный суд Киева принял решение перенести назначенное на 24 сентября заседание по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщило агентство ЛІГАБізнесІнформ.
По данным журналистов издания, судья Людмила Шкурдова назначила новое заседание на 1 октября. Причины такого решения не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, олигарх Коломойский и Triantal Investments Ltd через суд пытаются вернуть в собственность «Приватбанк», который был национализирован в декабре 2016 года.