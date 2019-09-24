Киев, , 15:08 — REGNUM Россия, участвуя в урегулировании конфликта в Донбассе, в настоящий момент пытается разыграть карту с федерализацией Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью испанской газетеEl Pais.

Фрагменты этого интервью сегодня, 24 сентября, публикуют украинские СМИ.

Данилюк дал понять, что считает «федерализацией» т.н. «особый статус Донбасса», о котором сейчас идет дискуссия.

«Российские СМИ трактуют «особый статус» как автономию так называемых «ДНР» и «ЛНР» или федерализацию, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины. В украинских медиа этот процесс описывают как «децентрализация», которая не предусматривает внесение изменений в Конституцию», — заявил секретарь СНБО.

Данилюк заявил, что Украина является «суверенным и унитарным государством», и никогда не согласится, что кто-то извне через «особый статус» влиял на решения Украины как суверенной страны, на внутренние и внешнеполитические направления, а также на геополитические союзы.

«Однозначно — это способ дестабилизации и разделения страны на две части. Наш ответ — нет! Этот вариант не пройдет», — подчеркнул секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что тема федерализации Украины уже давно не находилась в повестке дня. Однако по странному совпадению буквально накануне об этом высказался представитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

«Мы… выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны», — рассказал Ермак.